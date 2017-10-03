Александр Медведев: немало игроков КХЛ переоценено в плане зарплат

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ПОДОЛЬСК /Московская область/, 3 октября. /ТАСС/. Немалое количество игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) переоценено с точки зрения их заработных плат. Такое мнение журналистам высказал член совета директоров КХЛ и первый президент лиги Александр Медведев.
В первые годы работы КХЛ были открыты зарплатные ведомости хоккеистов.
"Здесь скрывать нечего - игроки получают большие зарплаты, но при этом нельзя забывать, что хоккейный век очень короткий. Если игрок получает деньги в соответствии с уровнем своего мастерства, то это справедливо. Другое дело, что очень часто наши игроки переоценены, и это не секрет", - сказал Медведев.
По его мнению, административное регулирование зарплат не поможет.
"С другой стороны, в лиге нашли баланс по легионерам, несмотря на все споры, количество легионеров было сохранено. Каждый клуб может регулировать состав, и при интенсивном графике можно иметь и семь легионеров в составе", - отметил он.