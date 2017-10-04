Клуб НБА "Бруклин" обыграл "Нью-Йорк" в дебютном матче Мозгова

ТАСС, 4 октября. Российский центровой Тимофей Мозгов дебютировал в составе клуба "Бруклин" в предсезонном матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против "Нью-Йорка".

Встреча состоялась в Нью-Йорке на арене "Мэдисон Сквер Гарден" и завершилась со счетом 115:107 в пользу гостей.

Мозгов провел на площадке 16 минут 44 секунды, набрав четыре очка и сделав два подбора.

Victory! #WeGoHard pic.twitter.com/wm0U3ohNOj — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) 4 октября 2017 г.

В июне Мозгов был обменян в "Нетс" из "Лос-Анджелес Лейкерс". В сентябре он был одним из ключевых игроков сборной России на чемпионате Европы, занявшей четвертое место. На Евробаскете-2017 Мозгов в среднем проводил на площадке 24 минуты, набирая 13 очков и делая 7 подборов.

Чемпионат НБА стартует 18 октября.