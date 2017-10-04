Клуб НБА "Бруклин" обыграл "Нью-Йорк" в дебютном матче Мозгова

Тренер: российские гимнастки в квалификации ЧМ сумели собраться, несмотря на слабый стартСпорт 4 октября, 5:35
AP: Белый дом запросит у Конгресса $29 млрд на борьбу с последствиями урагановПроисшествия 4 октября, 5:19
Родионенко: травма помешала Мельниковой успешно выступить в вольных упражнениях на ЧМСпорт 4 октября, 5:10
Еремина идет второй в квалификации ЧМ по спортивной гимнастике в личном многоборьеСпорт 4 октября, 5:02
Власти США обнаружили 47 единиц оружия после бойни в Лас-ВегасеМеждународная панорама 4 октября, 4:34
Поклоннику Мадонны присудили компенсацию в $455 тыс. за грубость полиции Нью-ЙоркаОбщество 4 октября, 4:18
Россия призвала генсека ООН продумать и согласовать предложения по реформе организацииПолитика 4 октября, 4:04
Reuters: число жертв урагана "Мария" в Пуэрто-Рико достигло 34 человекПроисшествия 4 октября, 4:03
На фестиваль осетинского пива во Владикавказ приехали участники из разных странОбщество 4 октября, 3:38
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 4 октября. Российский центровой Тимофей Мозгов дебютировал в составе клуба "Бруклин" в предсезонном матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против "Нью-Йорка".
Встреча состоялась в Нью-Йорке на арене "Мэдисон Сквер Гарден" и завершилась со счетом 115:107 в пользу гостей.
Мозгов провел на площадке 16 минут 44 секунды, набрав четыре очка и сделав два подбора.
Victory! #WeGoHard pic.twitter.com/wm0U3ohNOj— Brooklyn Nets (@BrooklynNets) 4 октября 2017 г.
В июне Мозгов был обменян в "Нетс" из "Лос-Анджелес Лейкерс". В сентябре он был одним из ключевых игроков сборной России на чемпионате Европы, занявшей четвертое место. На Евробаскете-2017 Мозгов в среднем проводил на площадке 24 минуты, набирая 13 очков и делая 7 подборов.
Чемпионат НБА стартует 18 октября.