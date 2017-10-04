Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.10:
$ 57.94
€ 67.98
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Клуб НБА "Бруклин" обыграл "Нью-Йорк" в дебютном матче Мозгова

Спорт
4 октября, 5:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, октября. /ТАСС

Российский центровой провел 16 минут на площадке, набрал четыре очка и сделал два подбора

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 4 октября. Российский центровой Тимофей Мозгов дебютировал в составе клуба "Бруклин" в предсезонном матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против "Нью-Йорка".

Встреча состоялась в Нью-Йорке на арене "Мэдисон Сквер Гарден" и завершилась со счетом 115:107 в пользу гостей.

Мозгов провел на площадке 16 минут 44 секунды, набрав четыре очка и сделав два подбора.

В июне Мозгов был обменян в "Нетс" из "Лос-Анджелес Лейкерс". В сентябре он был одним из ключевых игроков сборной России на чемпионате Европы, занявшей четвертое место. На Евробаскете-2017 Мозгов в среднем проводил на площадке 24 минуты, набирая 13 очков и делая 7 подборов.

Чемпионат НБА стартует 18 октября.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография врио главы Республики Дагестан Владимира Васильева
2
В посольстве РФ в США ответили на слова Госдепартамента об "осмотре" генконсульства
3
Абдулатипов примет участие в инаугурации нового главы Дагестана
4
ЕВС рассмотрит вопрос о нарушении правил "Евровидения" в Киеве после завершения конкурса
5
Верховная рада повысила минимальные пенсии на $5
6
Каталония объявит о независимости в течение нескольких дней
7
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
Темы дня
Новости партнеров
Реклама