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Портал для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018 выпустил шестую серию проекта "Город героя"

Спорт
4 октября, 14:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, октября. /ТАСС

Часть посвящена Калининграду и его героине - пятикратной олимпийской чемпионке по синхронному плаванию Наталье Ищенко

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Welcome2018·com - портал болельщиков ЧМ-2018/Youtube

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Официальный портал для болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года Welcome2018.com выпустил шестую серию проекта "Город героя". Эта часть посвящена Калининграду и его героине - пятикратной олимпийской чемпионке по синхронному плаванию, 19-кратной чемпионке мира, 12-кратной чемпионке Европы и абсолютной чемпионке Европы 2010 года, а также послу Калининграда как города-организатора ЧМ-2018 Наталье Ищенко.

В предыдущих выпусках оперный певец, солист Большого театра Василий Герелло рассказал о родном городе Санкт-Петербурге, певец и композитор Валерий Сюткин представил Москву, бобслеист Алексей Воевода открыл зрителям красоты Сочи, бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился воспоминаниями о Казани, а космонавт-испытатель первого класса Олег Кононенко раскрыл мощный потенциал Самары.

В рамках проекта публикуются видеоролики с участием популярных людей из мира искусства, науки, спорта и шоу- бизнеса, которые рассказывают об истории городов - организаторов чемпионата мира, делятся личными воспоминаниями, а также советуют интересные туристические места и объекты.

Ролики публикуются на официальных каналах портала Welcome2018 в социальных сетях Facebook, "ВКонтакте", "Одноклассники" и Youtube.

Welcome2018.com - информационно - сервисный портал, способствующий привлечению туристов в города - организаторы Кубка конфедераций - 2017 и чемпионата мира по футболу - 2018. Welcome2018.com предоставляет болельщикам справочную информацию и сервисы для организации поездки и комфортного пребывания в стране, а также открывает для гостей этих турниров новую Россию с ее богатой культурой, спортивными рекордами, амбициозной историей, завораживающей природой и развитой инфраструктурой.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

Из России с футболом: туристический портал для болельщиков ЧМ-2018

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