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Колесниченко и Мартынов вошли в число 60 лучших молодых футболистов по версии Guardian

Спорт
4 октября, 14:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, октября. /ТАСС

Спортсмены являются игроками юношеской сборной России (игроки не старше 17 лет)

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Российский нападающий московского "Чертаново" Кирилл Колесниченко и защитник "Краснодара" Илья Мартынов вошли в число 60 лучших молодых футболистов мира (2000 года рождения) по версии британской газеты Guardian.

Мартынов и Колесниченко являются игроками юношеской сборной России (игроки не старше 17 лет). Колесниченко стал лучшим бомбардиром предварительной стадии отборочного турнира чемпионата Европы 2017 года, забив три гола в трех матчах.

Мартынов играет за молодежный состав "Краснодара". Он провел два матча в текущем сезоне.

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