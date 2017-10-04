Колесниченко и Мартынов вошли в число 60 лучших молодых футболистов по версии Guardian

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Российский нападающий московского "Чертаново" Кирилл Колесниченко и защитник "Краснодара" Илья Мартынов вошли в число 60 лучших молодых футболистов мира (2000 года рождения) по версии британской газеты Guardian.

Мартынов и Колесниченко являются игроками юношеской сборной России (игроки не старше 17 лет). Колесниченко стал лучшим бомбардиром предварительной стадии отборочного турнира чемпионата Европы 2017 года, забив три гола в трех матчах.

Мартынов играет за молодежный состав "Краснодара". Он провел два матча в текущем сезоне.