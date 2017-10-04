Тарпищев: Шарапова должна провести 10-12 турниров, чтобы начать показывать результат

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Мария Шарапова должна провести минимум 10-12 турниров, чтобы начать обыгрывать тех соперниц, с которыми она испытывает трудности. Такое мнение высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, чьи слова приводит "Газета.Ru".
В среду Шарапова проиграла румынке Симоне Халеп в 1/8 финала турнира Женской теннисной ассоциации в Пекине. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу Халеп.
"Я вообще считаю, что от Шараповой сейчас неправильно требовать результата, я имею в виду побед в турнире, - сказал Тарпищев. - Ей требуется еще адаптироваться в соревновательной обстановке и провести как минимум 10-12 турниров, чтобы начать обыгрывать тех, с кем она испытывает сложности сегодня".
Нынешний сезон является первым для Шараповой после отбытия дисквалификации за употребление мельдония. Часть сезона она пропустила из-за травмы.
Открытый чемпионат Китая проходит на покрытии "хард". Призовой фонд турнира составляет $6,4 млн. Соревнования завершатся 8 октября.