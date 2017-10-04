Шарапова проиграла второй "ракетке" мира Халеп и не вышла в 1/4 финала турнира WTA в Китае

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ТАСС, 4 октября. Россиянка Мария Шарапова проиграла второй "ракетке" мира румынке Симоне Халеп и не смогла выйти в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Пекине.
Встреча продолжалась 1 час 12 минут. Шарапова уступила в двух сетах со счетом 2:6, 2:6. 30-летняя россиянка в восьмой раз в карьере играла с Халеп и впервые проиграла.
В четвертьфинале Халеп встретится с победительницей матча между россиянкой Дарьей Касаткиной и польской теннисисткой Агнешкой Радваньской, которая является действующей чемпионкой турнира в Пекине, также она побеждала здесь в 2011 году. На соревнованиях в Китае борьбу продолжают две россиянки: Касаткина и Елена Веснина.
Шарапова побеждала на турнире в Пекине в 2014 году, в финале она обыграла чешку Петру Квитову. В 2012 году он дошла до финала, где уступила Виктории Азаренко из Белоруссии.
Открытый чемпионат Китая проходит на покрытии "хард". Призовой фонд турнира составляет $6,4 млн. Соревнования завершатся 8 октября.