Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.10:
$ 57.94
€ 67.98
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Шарапова проиграла второй "ракетке" мира Халеп и не вышла в 1/4 финала турнира WTA в Китае

Спорт
4 октября, 12:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, октября. /ТАСС

Россиянка уступила со счетом 2:6, 2:6

Поделиться
Материал из 1 страницы
Мария Шарапова

Мария Шарапова

© EPA-EFE/ROMAN PILIPEY

ТАСС, 4 октября. Россиянка Мария Шарапова проиграла второй "ракетке" мира румынке Симоне Халеп и не смогла выйти в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Пекине.

Смотрите также

Шарапова может сыграть на турнире "ВТБ Кубок Кремля", получив wild card

Шарапова сыграет со второй "ракеткой" мира Халеп в третьем круге турнира WTA в Китае

Шарапова направит деньги с продажи конфет собственной марки в фонд помощи Пуэрто-Рико

Встреча продолжалась 1 час 12 минут. Шарапова уступила в двух сетах со счетом 2:6, 2:6. 30-летняя россиянка в восьмой раз в карьере играла с Халеп и впервые проиграла.

В четвертьфинале Халеп встретится с победительницей матча между россиянкой Дарьей Касаткиной и польской теннисисткой Агнешкой Радваньской, которая является действующей чемпионкой турнира в Пекине, также она побеждала здесь в 2011 году. На соревнованиях в Китае борьбу продолжают две россиянки: Касаткина и Елена Веснина.

Шарапова побеждала на турнире в Пекине в 2014 году, в финале она обыграла чешку Петру Квитову. В 2012 году он дошла до финала, где уступила Виктории Азаренко из Белоруссии.

Открытый чемпионат Китая проходит на покрытии "хард". Призовой фонд турнира составляет $6,4 млн. Соревнования завершатся 8 октября.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ФСБ: ИГ намерено создать новую всемирную террористическую сеть
2
Познер предложил отказаться от вручения статуэтки работы Эрнста Неизвестного на ТЭФИ
3
Названы лауреаты Нобелевской премии по химии
4
Песков: Москва продолжит проверку данных о якобы плененных ИГ россиянах
5
СМИ: в КНДР запретили продажу бензина всем, кроме представителей власти
6
Петербургский лицей возглавил рейтинг лучших школ России 2017 года
7
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
Темы дня
Новости партнеров
Реклама