Усманов заявил, что не ведет переговоров о продаже акций ФК "Арсенал"

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Российский бизнесмен Алишер Усманов не ведет переговоров о продаже принадлежащих ему 30% акций английского футбольного клуба "Арсенал". Заявление Усманова в своем Facebook приводит журналист агентства AP Роб Харрис.
Ранее британское издание Guardian сообщило, что американский предприниматель Стэн Кронке, который владеет 67% акций клуба, сделал Усманову предложение о покупке доли россиянина в "Арсенале" за €592 млн.
"В свете появившейся информации я хочу заявить, что не веду никаких переговоров с господином Кронке о продаже моих акций, - говорится в заявлении Усманова. - Мой интерес к "Арсеналу" с самого начала был долгосрочным, и мое намерение всегда заключалось в покупке дополнительных акций, если они станут доступны. Это я сделал после покупки доли моего делового партнера Фархада Мошири, увеличив свою долю с 15 до 30%, кроме того, остается в силе предложение о покупке доли главного акционера, который оценил клуб в 2 млрд фунтов".
После семи туров чемпионата Англии "Арсенал" занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 13 очков.