Каррера заявил, что никогда не имел проблем с руководством ФК "Спартак"

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Массимо Каррера никогда не испытывал проблем во взаимоотношениях с руководством команды. Слова специалиста приводит "Газета.Ru" со ссылкой на портал ITASportPress.
Каррера возглавил "Спартак" летом 2016 года. Под его руководство красно-белые выиграли чемпионат России сезона-2016/17.
"Я всегда чувствовал поддержку со стороны руководства, у меня никогда не было проблем с владельцем клуба (Леонидом Федуном - прим. ТАСС), - сказал Каррера. - Мне очень нравится работать в "Спартаке", и я хотел бы остаться здесь на долгие годы. Сейчас я могу сказать, что не скучаю по Италии, фанаты любят меня. Они даже пели песню в мою честь на матче Лиги чемпионов, в тот момент мне было неловко, надеюсь оправдать их ожидания".
"Спартак" в турнирной таблице чемпионата России занимает шестое место, набрав в 12 матчах 17 очков. В следующем туре красно-белые 13 октября на выезде сыграют с грозненском "Ахматом".