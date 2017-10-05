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Боксер Хэй завершит карьеру, если не сможет нокаутировать Белью

Спорт
5 октября, 9:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, октября. /ТАСС

Поединок между боксерам пройдет 17 декабря в Лондоне

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Дэвид Хэй (слева) и Тони Белью

Дэвид Хэй (слева) и Тони Белью

© Nick Potts/PA via AP

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по боксу британский тяжеловес Дэвид Хэй не будет продолжать карьеру, если ему не удастся нокаутировать своего соотечественника Тони Белью в бою-реванше. Слова Хэя приводит Daily Mail.

Ранее 36-летний Хэй сообщил, что планирует провести еще четыре поединка перед завершением карьеры. Одним из соперников Хэя должен стать выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) американец Джимми Манува, поединок с которым запланирован на начало следующего года. Бой между Хэем и 34-летним Белью пройдет 17 декабря в Лондоне на арене "О2".

"Определенно завершу карьеру, если не смогу победить его так уверенно, как должен, - сказал Хэй. - Если мне надо будет подниматься после нокдауна или же будет какое-то раздельное решение - я не буду больше боксировать. Серьезно, если я не смогу доминировать в полутяжелом весе, выбить Белью с ринга, то мне нечего делать в одной компании с настоящими тяжеловесами".

Хэй объявил о возобновлении карьеры в 2016 году после почти четырехлетнего перерыва, за это время он одержал две победы и потерпел одно поражение - от Белью, бой с которым не смог завершить из-за травмы ноги. На его счету 28 побед (26 нокаутом), три поражения. Белью провел за карьеру 31 бой на профессиональном ринге, в которых одержал 28 побед (18 - нокаутом), потерпел два поражения и свел один поединок вничью.

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