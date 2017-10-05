"Мерседес" намерен заключить контракт с гонщиком "Ред Булл" Ферстаппеном в 2019 году

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ТАСС, 5 октября. Немецкая команда чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Мерседес" планирует заключить контракт с пилотом "Ред Булл" голландцем Максом Ферстаппеном в 2019 году. Об этом сообщает Би-би-си.
"Мерседес" уже на полпути к подписанию Ферстаппена в сезоне-2019, - говорится в сообщении издания. - Нынешние работодатели Ферстаппена ["Ред Булл"] нуждаются в быстром и победоносном автомобиле, чтобы удержать его".
Макс Ферстаппен выступает в "Формуле-1" с 2015 года, он начал свою карьеру в престижной гоночной серии в дочерней команде "Ред Булл" "Торо Россо". В основную команду голландец перешел в 2016 году, заменив по ходу сезона российского пилота Даниила Квята. 15 мая 2016 года в возрасте 18 лет Ферстаппен выиграл гонку испанского этапа Гран-при и стал самым молодым победителем Гран-при в истории "королевских" гонок.