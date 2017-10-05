Футболисты Головин и Жирков вернулись в общую тренировочную группу сборной России

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НОВОГОРСК /Московская область/, 5 октября. /ТАСС/. Полузащитники "Зенита" и ЦСКА Юрий Жирков и Александр Головин соответственно тренируются в общей группе сборной России по футболу, сообщает с места событий корреспондент ТАСС.
Сбор команды, который проходит на базе в Новогорске, начался в понедельник. С того времени и до четверга по индивидуальной программе занимался Головин, который получил повреждение ахиллова сухожилия в последнем матче за клуб. Жирков досрочно покинул занятие команды во вторник из-за сильного ушиба ноги, а в среду пропустил тренировку из-за температуры.
Российская сборная продолжает подготовку к контрольным матчам с командами Южной Кореи (7 октября на "ВЭБ-Арене" в Москве) и Ирана (10 октября на "Казань-Арене").