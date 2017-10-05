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ФИФА: безопасность на ЧМ-2018 будет организована качественно

Спорт
5 октября, 13:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, октября. /ТАСС

Директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит также отметил инициативу российского правительства по созданию паспорта болельщика

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Директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит

Директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит

© Виталий Невар/ТАСС

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Уровень безопасности на чемпионате мира по футболу 2018 года будет высоким. Об этом журналистам заявил директор департамента Международной федерации футбола (ФИФА) по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит.

"Разрабатывается специальная подробная программа обеспечения безопасности на чемпионате мира. Мы тесно сотрудничаем с органами безопасности, обладающими огромным опытом, например, они сотрудничали с коллегами во время чемпионата Европы. Все это позволило нам разработать план, вы видели, как была организована безопасности на Кубке конфедераций. Также отмечу инициативу российского правительства по созданию паспорта болельщика, который является не просто средством для безвизового въезда, но и инструментом обеспечения безопасности", - сказал Смит.

"С точки зрения безопасности на чемпионате мира все будет выполнено качественно", - добавил он.

Матчи мирового первенства пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Сочи, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Волгограде и Саранске.

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