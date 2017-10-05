Сорокин: система безопасности ЧМ-2018 не дала сбоев во время приезда английских фанатов

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Система безопасности, которая будет действовать на чемпионате мира по футболу 2018 года, не дала сбоев во время приезда в Москву болельщиков английских клубов "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед". Об этом журналистам заявил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.
"Ливерпуль" и "Манчестер Юнайдет" сыграли в Москве в рамках Лиги чемпионов против "Спартака" (26 сентября) и ЦСКА (27 сентября) соответственно.
"Правительство и оргкомитет уделяют большое внимание обеспечению безопасности. Мы опробовали систему на Кубке конфедераций, она хорошо зарекомендовала себя. Недавно приезжали болельщики "Ливерпуля и "Манчестер Юнайтед", не было ни одного инцидента, все иностранные гости отметили хороший прием", - сказал Сорокин.
Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.