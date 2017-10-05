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Российская теннисистка Веснина проиграла Свитолиной в 1/8 финала турнира в Пекине

Спорт
5 октября, 13:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, октября. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:5 в пользу украинки

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Елена Веснина

Елена Веснина

© EPA-EFE/JASON SZENES

ТАСС, 5 октября. Россиянка Елена Веснина уступила украинке Элине Свитолиной в 1/8 финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Пекине.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:5 в пользу Свитолиной. Матч продолжался 1 час 50 минут.

В 1/4 финала Свитолина, "посеянная" на турнире под третьим номером, сыграет с француженкой Каролин Гарсией.

Открытый чемпионат Китая проходит на покрытии "хард". Призовой фонд турнира составляет $6,4 млн. Соревнования завершатся 8 октября.

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