Российская теннисистка Веснина проиграла Свитолиной в 1/8 финала турнира в Пекине

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ТАСС, 5 октября. Россиянка Елена Веснина уступила украинке Элине Свитолиной в 1/8 финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Пекине.
Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:5 в пользу Свитолиной. Матч продолжался 1 час 50 минут.
В 1/4 финала Свитолина, "посеянная" на турнире под третьим номером, сыграет с француженкой Каролин Гарсией.
Открытый чемпионат Китая проходит на покрытии "хард". Призовой фонд турнира составляет $6,4 млн. Соревнования завершатся 8 октября.