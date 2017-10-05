Черчесов: футболисты сборной РФ тренировались эмоциональней после встречи с детьми с ДЦП

НОВОГОРСК /Московская область/, 5 октября. /ТАСС/. Дети с ограниченными возможностями здоровья, посетившие тренировку сборной России по футболу, прибавили положительных эмоций игрокам национальной команды. Об этом журналистам сообщил главный тренер сборной Станислав Черчесов.

Сбор команды, который проходит на базе в Новогорске, начался в понедельник. В четверг перед началом тренировки дети с ДЦП сыграли в футбол с игроками, получили от них автографы и сфотографировались с ними.

"Сама тренировка по содержанию не поменялась из-за детей, но по эмоциям изменилась - ребята были более эмоциональные. Занятию это не помешало, наоборот я меньше "включал рычаги". Сборная отреагировала положительно, у нас ребята понимают, что такое жизнь, мы приветствуем такие вещи, ищем их сами и с удовольствием откликаемся", - сказал Черчесов.

"Я даже поиграл с детьми, но победителей тут нет и поддавки исключены. Такие моменты меняют не только детей, но и нас. Жизнь неоднозначна, потому что такие вещи заставляют нас смотреть на них по-другому. Желаю детям не терять оптимизма, вставать быстрее на ноги и не забывать болеть за нас", - отметил тренер.

Российская сборная продолжает подготовку к контрольным матчам с командами Южной Кореи (7 октября на "ВЭБ-Арене" в Москве) и Ирана (10 октября на "Казань-Арене").