Россиянин Абдурахимов проведет бой против Шермана на турнире UFC в Шанхае

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Российский боец Шамиль Абдурахимов 25 ноября в Шанхае проведет поединок против американца Чейза Шермана на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Алексей Яценко.

"Шамиль проведет бой против Шермана 25 ноября в Шанхае", - сказал Яценко.

Абдурахимов ранее проходил процедуру реабилитации после повреждений пальца и ключицы, которые он получил в предыдущем поединке - против американца Деррика Льюиса.

Всего в активе россиянина 17 побед и четыре поражения в ММА. На счету Шермана 11 побед и три поражения.