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Зуев: матч с командой Австрии будет интересным для молодежной сборной России по футболу

Спорт
5 октября, 14:24 UTC+3 НОВОГОРСК область/ 5, октября. /ТАСС

Встреча состоится в пятницу на стадионе "Октябрь" в Москве и начнется в 15:00 мск

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НОВОГОРСК /Московская область/, 5 октября. /ТАСС/. Матч с командой Австрии в рамках отборочного этапа к чемпионату Европы 2019 года получится интересным для молодежной сборной России по футболу. Такое мнение журналистам высказал полузащитник российской команды Александр Зуев.

Встреча состоится в пятницу на стадионе "Октябрь" в Москве и начнется в 15:00 мск. Этот матч станет третьим для команды Евгения Бушманова в отборочном раунде чемпионата Европы 2019 года.

"Нас ожидает очень сложный и важный матч. Команда Австрии является серьезным соперником. Очень важно правильно настроиться на игру, в любом случае молодежную сборную России ожидает интересный матч", - сказал Зуев.

Также предстоящий матч прокомментировал 20-летний нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов. "Активно занимаемся и готовимся к предстоящему матчу. Важно понимать, что для нас наступил один из ключевых этапов отбора. Про соперника пока знаем только лишь то, что они играют в хороший футбол. Вечером проведем теоретическое занятие и разберем соперника на примере их матчей", - сказал Жамалетдинов.

После двух матчей россияне занимают второе место в турнирной таблице группы 7 отборочного раунда чемпионата Европы, набрав четыре очка.

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