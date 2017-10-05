МОК может применить санкции к подозреваемому в коррупции главе оргкомитета "Рио-2016"

ТАСС, 5 октября. Международный олимпийский комитет (МОК) может рассмотреть вопрос применения временных санкций к арестованному председателю Национального олимпийского комитета (НОК) Бразилии и главе оргкомитета Игр-2016 в Рио-де-Жанейро Карлосу Артуру Нузману, который подозревается в коррупции. Текст заявления МОК приводится на портале Insidethegames.

Нузман был арестован в рамках операции "Нечестная игра", начатой в сентябре текущего года, когда в его доме и в штаб-квартире НОК Бразилии были проведены обыски. Расследование дела, которое началось еще девять месяцев назад, проводится Бразилией в сотрудничестве с властями Франции и Антигуа и Барбуда. Функционер подозревается в даче взятки в размере $2 млн за выбор Рио-де-Жанейро столицей Игр-2016.

"Комитет МОК по этике запросил у бразильских властей информацию по делу Нузмана для собственного расследования и предложил сотрудничество, - говорится в заявлении. - Деятельность комиссии по этике МОК началась сразу же после предъявления обвинений и до сих пор продолжается. Учитывая новые факты, комитет может рассмотреть вопрос о применении к господину Нузману временных мер, которые сохранят его право быть услышанным, и еще раз повторяет, что презумпция невиновности имеет преимущественную силу. МОК не будет комментировать эту тему до тех пор, как комитет по этике не вынесет свои рекомендации".

Голосование по выбору столицы Олимпиады прошло 2 октября 2009 года на 121-й сессии МОК в Копенгагене. В финальном раунде голосования Рио-де-Жанейро победил со счетом 66:32 заявку Мадрида, которая набрала наибольшее количество голосов в стартовом раунде.

В начале марта французская газета Le Monde сообщила, что бразильский бизнесмен, имя которого не называлось, заплатил $1,5 млн сыну занимавшего тогда пост президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) и члена МОК Ламина Диака для того, чтобы чиновник проголосовал в пользу Рио-де-Жанейро. Комитет по этике МОК начал расследование, касающееся этого платежа. Сам Диак-младший, сын экс-главы IAAF, заявил, что бразильский город победил на выборах столицы Игр 2016 года честно.

XXXI летняя Олимпиада прошла в Рио-де-Жанейро с 5 по 21 августа 2016 года. Это были первые Олимпийские игры, которые состоялись в Южной Америке.