Самбо может войти в программу Универсиады-2019 в Неаполе

МОСКВА, 5 октября. /ТАСC/. Самбо может войти в программу летней Универсиады 2019 года в Италии. Об этом на пресс-конференции заявил президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков.

"Самбо вошло в программу Азиатских игр. Наша заявка также лежит в Международном олимпийском комитете, но пока она не одобрена по определенным причинам. Мы рассчитываем, что самбо войдет в программу Универсиады в Италии", - сказал Шестаков.

Летняя Универсиада 2019 года пройдет в Неаполе.