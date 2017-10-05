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Самбо может войти в программу Универсиады-2019 в Неаполе

Спорт
5 октября, 15:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, октября. /ТАСC

Об этом рассказал президент Международной федерации самбо Василий Шестаков

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСC/. Самбо может войти в программу летней Универсиады 2019 года в Италии. Об этом на пресс-конференции заявил президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков.

"Самбо вошло в программу Азиатских игр. Наша заявка также лежит в Международном олимпийском комитете, но пока она не одобрена по определенным причинам. Мы рассчитываем, что самбо войдет в программу Универсиады в Италии", - сказал Шестаков.

Летняя Универсиада 2019 года пройдет в Неаполе.

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