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ФК "Барселона" призвал к диалогу для разрешения ситуации в Каталонии

Спорт
5 октября, 20:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, октября. /ТАСС

Клуб поддерживает создание Независимой комиссии по посредничеству, диалогу и примирению

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ТАСС, 5 октября. Президент футбольного клуба "Барселона" Хосеп Бартомеу призвал к диалогу, чтобы урегулировать политическую ситуацию в Каталонии. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

В воскресенье в Каталонии прошло голосование по вопросу выхода из состава Испании. Мадрид считает этот референдум нелегитимным и отказывается признавать его результаты. В Барселоне же еще до голосования заявили, что плебисцит будет иметь законную и юридически обязывающую силу.

"ФК "Барселона" как одна из ведущих организаций в стране призывает к диалогу и переговорам для поиска политических решений с целью урегулирования ситуации, происходящей в Каталонии, и для этого необходимо проявлять предельное уважение к желанию большинства каталонцев принять решение о своем будущем, - заявил Бартомеу. - Мы официально поддерживаем создание Независимой комиссии по посредничеству, диалогу и примирению, которую поддерживает Ассоциация адвокатов Барселоны".

Участие в референдуме приняли 2,26 млн из 5,31 млн имеющих право голоса каталонцев. При этом 90% участников голосования высказались за независимость.

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