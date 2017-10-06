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Сборная Уругвая сыграла вничью с командой Венесуэлы в матче отборочного турнира ЧМ-2018

Спорт
6 октября, 2:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, октября. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 0:0

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Сборная Венесуэлы на своем поле сыграла вничью с командой Уругвая со счетом 0:0 в матче 17-го тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу в зоне КОНМЕБОЛ (Южная Америка).

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Уругвайцы не смогли обыграть аутсайдера отборочной группы и набрали 28 очков после 17 игр. Команда Уругвая занимает второе место в группе, лидирует сборная Бразилии, которая уже обеспечила себе участие в чемпионате мира.

Положение в турнирной таблице: Бразилия - 38 очков, Уругвай - 28, Колумбия - 26, Перу - 24, Аргентина - 24, Чили - 23, Парагвай - 21, Эквадор - 20, Боливия - 14, Венесуэла - 9.

В 17-м туре также пройдут матчи Чили - Эквадор, Колумбия - Парагвай и Аргентина - Перу. В стартовой встрече тура бразильцы в гостях сыграли вничью с командой Боливии (0:0).

Двухкруговой отборочный турнир десяти сборных КОНМЕБОЛ завершится в октябре 2017 года. В финальную часть ЧМ-2018 попадут четыре лучшие сборные, пятая команда проведет стыковой матч с представителем Конфедерации футбола Океании. На данный момент путевку на мировое первенство из зоны КОНМЕБОЛ завоевала только сборная Бразилии.

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