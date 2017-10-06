Московский кредитный банк стал новым собственником ФК "Торпедо"

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МОСКВА, 6 октября. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Процесс смены собственника "Торпедо" действительно завершен, перестановки в руководящем составе московского футбольного клуба не исключены. Об этом ТАСС заявил президент "Торпедо" Александр Тукманов.
Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что контроль над командой перешел к структурам владельца концерна "Россиум" Романа Авдеева. По данным издания, Тукманов в ближайшее время покинет пост президента "Торпедо". Московская команда в сезоне-2017/18 занимает второе место в зоне "Центр" чемпионата Профессиональной футбольной лиги, в 11 матчах набрав 21 очко. С сентября клуб проводит домашние игры на стадионе имени Эдуарда Стрельцова, собственником которого является "Россиум".
"Клуб "Торпедо" действительно сменил собственника, вместо ЗИЛа акционером будет Московский кредитный банк или какие-то его структуры. Переговоры по смене собственника начались, наверное, полгода назад, если даже не год назад", - сказал Тукманов.
На вопрос, действительно ли он может покинуть "Торпедо", Тукманов ответил: "Все может быть. Собственник может поступить так, как он сочтет нужным. Я пока не готов это комментировать".
"Что сейчас гадать? Нужно послушать собственника, понять, какие у него виды на команду, какие задачи. А сейчас гадать на кофейной гуще бессмысленно", - отметил президент "Торпедо".
На вопрос, будет ли иметь какое-либо отношение к клубу завод ЗИЛ, Тукманов ответил: "Представители ЗИЛа входят в совет директоров клуба. Есть определенные процедуры, и когда они завершатся, тогда, наверное, будет объявлено о каких-то изменениях". Финансовое состояние "Торпедо" стабильное, отметил собеседник ТАСС. "Текущих долгов нет, все нормально", - сказал Тукманов.