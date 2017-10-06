Титул WBC Silver поставлен на кон в бою между Сироткиным и Майоргой

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ТАСС, 6 октября. Бой между российским боксером Андреем Сироткиным и никарагуанцем Рикардо Майоргой в весовой категории до 76,2 кг пройдет за титул WBC Silver. Об этом сообщает Boxingscene.
Бой пройдет 3 ноября в Нижнем Новгороде. По информации портала, промоутер Владимир Хрюнов получил разрешение сделать этот поединок титульным на 55-й конвенции WBC (Всемирного боксерского совета), которая состоялась на этой неделе в Баку.
Майорга вернулся в профессиональный бокс в апреле 2017 года, нокаутировав в третьем раунде мексиканца Хаудиэля Сепеду. Предстоящий поединок с Сироткиным станет для 44-летнего боксера вторым после возвращения.
32-летний Сироткин является непобежденным боксером. В его активе 13 побед, из них три - нокаутом. Майорга в своей карьере встречался с такими боксерами, как Феликс Тринидад, Оскар де ла Хойя, Шейн Мосли и Мигель Котто. На его счету 43 поединка на профессиональном ринге - 32 победы (26 нокаутом), девять поражений, одна ничья, результат одного боя аннулирован.
Также 3 ноября в Нижнем Новгороде будет боксировать россиянин Федор Чудинов. Его соперник на данный момент не определен.