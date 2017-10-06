Вопрос участия Шараповой в "ВТБ Кубке Кремля" прояснится после ее выступления в Тяньцзине

МОСКВА, 6 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Вопрос участия российской теннисистки Марии Шараповой в "ВТБ Кубке Кремля" прояснится после ее выступления на турнире в китайском Тяньцзине, многое будет зависеть от физического состояния спортсменки. Об этом ТАСС заявил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

Турнир в Тяньцзине пройдет с 9 по 15 октября. Организаторы предоставили Шараповой wild card (специальное приглашение).

"Сыграет Шарапова в Москве или нет, станет понятно только после ее выступления на турнире в Китае. Все зависит от ее физического состояния. Пока она не сыграет турнир в Тяньцзине, мы будем держать для нее wild card", - сказал Тарпищев.

Призовой фонд китайского турнира составляет $400 тыс.

"ВТБ Кубок Кремля" пройдет с 14 по 22 октября на кортах спорткомплекса "Олимпийский".