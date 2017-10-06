Вопрос участия Шараповой в "ВТБ Кубке Кремля" прояснится после ее выступления в Тяньцзине

Пресс-конференция депутата Бундестага Герке по ситуации в Донбассе. ВидеотрансляцияМеждународная панорама 6 октября, 12:10
Нобелевская премия мира присуждена Международной кампании по запрещению ядерного оружияОбщество 6 октября, 12:03
Собянин: через 10 лет в Москве может остаться только электрический общественный транспортМосква 6 октября, 12:02
Реконструкция стадиона им. Стрельцова начнется в конце этого или начале следующего годаСпорт 6 октября, 11:49
Вопрос участия Шараповой в "ВТБ Кубке Кремля" прояснится после ее выступления в ТяньцзинеСпорт 6 октября, 11:40
ТАСС в спецпроекте ко дню рождения Путина рассказал, что значит "Быть президентом"Общество 6 октября, 11:30
СК возбудил уголовное дело по факту избиения фельдшеров скорой помощи в ЮгреНовости Урала 6 октября, 11:22
"Терминаторы" уничтожили автоколонну условных боевиков на учениях в Западной СибириСибирь 6 октября, 11:17
В рамках ПМГФ состоялось заседание Молодежного совета нефтегазовой отрасли при МинэнергоНовости партнеров 6 октября, 11:08
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 6 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Вопрос участия российской теннисистки Марии Шараповой в "ВТБ Кубке Кремля" прояснится после ее выступления на турнире в китайском Тяньцзине, многое будет зависеть от физического состояния спортсменки. Об этом ТАСС заявил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.
Турнир в Тяньцзине пройдет с 9 по 15 октября. Организаторы предоставили Шараповой wild card (специальное приглашение).
"Сыграет Шарапова в Москве или нет, станет понятно только после ее выступления на турнире в Китае. Все зависит от ее физического состояния. Пока она не сыграет турнир в Тяньцзине, мы будем держать для нее wild card", - сказал Тарпищев.
Призовой фонд китайского турнира составляет $400 тыс.
"ВТБ Кубок Кремля" пройдет с 14 по 22 октября на кортах спорткомплекса "Олимпийский".