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Вопрос участия Шараповой в "ВТБ Кубке Кремля" прояснится после ее выступления в Тяньцзине

Спорт
6 октября, 11:40 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

Турнир в Китае с призовым фондом $400 тыс. пройдет с 9 по 15 октября

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Мария Шарапова и Шамиль Тарпищев

Мария Шарапова и Шамиль Тарпищев

© ТАСС/ Владимир Астапкович

МОСКВА, 6 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Вопрос участия российской теннисистки Марии Шараповой в "ВТБ Кубке Кремля" прояснится после ее выступления на турнире в китайском Тяньцзине, многое будет зависеть от физического состояния спортсменки. Об этом ТАСС заявил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

Турнир в Тяньцзине пройдет с 9 по 15 октября. Организаторы предоставили Шараповой wild card (специальное приглашение).

"Сыграет Шарапова в Москве или нет, станет понятно только после ее выступления на турнире в Китае. Все зависит от ее физического состояния. Пока она не сыграет турнир в Тяньцзине, мы будем держать для нее wild card", - сказал Тарпищев.

Призовой фонд китайского турнира составляет $400 тыс.

"ВТБ Кубок Кремля" пройдет с 14 по 22 октября на кортах спорткомплекса "Олимпийский".

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