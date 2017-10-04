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Камельзон: в "Олимпийском" будет аншлаг, если Шарапова сыграет на "ВТБ Кубке Кремля"

Спорт
4 октября, 17:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, октября. /ТАСС

Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сообщил ТАСС, что россиянка может сыграть на турнире, если ей позволит ее физическое состояние

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Спорткомплекс "Олимпийский", на котором проходят матчи турнира "ВТБ Кубок Кремля", будет заполнен до отказа, если российская теннисистка Мария Шарапова примет участие в соревнованиях. Такое мнение высказал заслуженный тренер России Владимир Камельзон, слова которого приводит "Газета.Ru".

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Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сообщил ТАСС, что Шарапова может сыграть на турнире "ВТБ Кубок Кремля", если ей позволит ее физическое состояние. Организаторы соревнований готовы предоставить теннисистке wild card (специальное приглашение).

"У меня как у тренера есть вопросы к тому, сможет ли она восстановиться к турниру в Москве, но вероятность ее участия высока. Если Мария приедет, то "Олимпийский" будет заполнен до потолка", - заявил Камельзон.

Нынешний сезон является первым для Шараповой после отбытия дисквалификации за употребление мельдония, при этом часть сезона она пропустила из-за травмы. На текущей неделе Шарапова сыграла на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Пекине, где в матче второго круга уступила второй "ракетке" мира румынке Симоне Халеп. С 9 по 15 октября состоится турнир WTA в китайском Тяньцзине, где также сыграет 31-летняя россиянка.

"ВТБ Кубок Кремля" пройдет с 14 по 22 октября на кортах спорткомплекса "Олимпийский". Общий призовой фонд турнира составит $1,6 млн.

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