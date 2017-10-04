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Камельзон: Шарапова хочет принять участие в турнире WTA в Петербурге в 2018 году

Спорт
4 октября, 17:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, октября. /ТАСС

Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сообщил ТАСС, что Шарапова может сыграть на турнире "ВТБ Кубок Кремля", если ей позволит ее физическое состояние

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Россиянка Мария Шарапова намерена принять участие в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) St. Petersburg Ladies Trophy, который пройдет в 2018 году. Об этом сообщил член совета директоров турнира, заслуженный тренер России и Украины Владимир Камельзон, слова которого приводит "Газета.Ru".

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"У нас есть с Шараповой прямая договоренность по поводу St. Petersburg Ladies Trophy, и она очень позитивно смотрит на то, чтобы приехать и на этот турнир. Я думаю, что мы сможем увидеть Шарапову в Санкт-Петербурге", - заявил Камельзон.

Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сообщил ТАСС, что Шарапова может сыграть на турнире "ВТБ Кубок Кремля", если ей позволит ее физическое состояние.

Нынешний сезон является первым для Шараповой после отбытия дисквалификации за употребление мельдония. Часть этого сезона она пропустила из-за травмы.

Турнира WTA в Санкт-Петербурге стартует 29 января 2018 года. St.Petersburg Ladies Trophy третий год подряд будет иметь категорию "премьер", которая в классификации WTA является третьей - после турниров "Большого шлема" и Итогового турнира года. В 2016 году победу одержала итальянка Роберта Винчи, в 2017 году - француженка Кристина Младенович.

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