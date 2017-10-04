Шарапова считает, что Халеп провела на турнире в Пекине свой лучший матч против нее

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Россиянка Мария Шарапова считает, что румынка Симона Халеп показала против нее свою лучшую игру в матче 1/8 финала теннисного турнира в Пекине. Слова Шараповой приводит пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA).
Матч завершился со счетом 6:2, 6:2 в пользу румынки.
"Я думаю, что она провела невероятный матч, - сказала Шарапова. - Возможно, лучший из тех, что она играла против меня ранее. Я была не так остра, не так хорошо видела мяч. Она стабильно выполняла удары и не допускала много невынужденных ошибок, у нее был высокий процент подач".
Теннисистки встречались восьмой раз в карьере, Шарапова впервые потерпела поражение. Россиянка побеждала на турнире в Пекине в 2014 году, в финале она обыграла чешку Петру Квитову. В 2012 году спортсменка дошла до финала, где уступила Виктории Азаренко из Белоруссии.
Открытый чемпионат Китая проходит на покрытии "хард". Призовой фонд турнира составляет $6,4 млн. Соревнования завершатся 8 октября.