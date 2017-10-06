Футболист "Кельна" Рауш готов переехать в Россию при хорошем предложении

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Защитник немецкого "Кельна" и сборной России по футболу Константин Рауш не против в дальнейшем выступать за российский клуб при хорошем предложении. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

"Сейчас я выступаю за "Кельн", мне нравится. С другой стороны, мне сейчас 27 лет, осталось немножко поиграть (контракт Рауша с "Кельном" истекает в 2019 году - прим. ТАСС), а потом будет, возможно, последний шанс выбрать, хочу ли я играть в России или нет. Потом уже будет поздно. У меня нет проблем с игрой в Германии, но если будет хороший шанс, можно и в Россию", - сказал он.

Рауш родился в Томской области в 1990 году в семье советских немцев, в шесть лет семья эмигрировала из России в Германию, где он выступал за "Ганновер 96" с 2008 по 2013 год, "Штутгарт" (2013-2015), "Дармштадт" (2015-2016). За "Кельн" Рауш провел 38 матчей. Он принимал участие в товарищеском матче сборной России с московским "Динамо" 3 сентября, который проходил не под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА), и был вызван на предстоящие игры с командами Южной Кореи (7 октября) и Ирана (10 октября).

Ранее российские паспорта для выступления за национальную команду получили еще три футболиста: бразильский вратарь московского "Локомотива" Маринато Гильерме, его соотечественник, защитник столичного ЦСКА Марио Фернандес и защитник турецкого "Фенербахче" Роман Нойштедтер, отказавшийся от немецкого гражданства в пользу российского.