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Боксер Цзю получил электронный коронарный паспорт в Екатеринбурге

Спорт
6 октября, 16:10 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 6, октября. /ТАСС

Как рассказал ТАСС главный кардиолог свердловского Минздрава Ян Габинский, первые такие документы свердловчане начали получать в апреле 2017 года

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Боксер Костя Цзю и директор Уральского института кардиологии Ян Габинский

Боксер Константин Цзю и директор Уральского института кардиологии Ян Габинский

© Фото предоставлено Уральским институтом кардиологии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 октября. /ТАСС/. Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю получил в Екатеринбурге электронный коронарный паспорт, созданный его земляками - уральскими кардиологами.

"Прошел в Уральском институте кардиологии в Екатеринбурге ряд медицинских обследований и компьютерную томографию коронарных сосудов. Теперь я спокоен за свое сердце и точно знаю, как сделать так, чтобы сердце мое справилось со всеми нагрузками и не страдало при этом", - рассказал журналистам Цзю.

Как рассказал ТАСС разработчик - директор Уральского института кардиологии, главный кардиолог свердловского Минздрава Ян Габинский, первые такие документы свердловчане начали получать в апреле 2017 года.

Коронарный паспорт представляет собой электронный документ, содержащий всю информацию о состоянии сердечного здоровья. Паспорт даст возможность на момент исследования четко разделять пациентов на группы и давать им соответствующие рекомендации. Проект был представлен в 2016 году на международной промышленной выставке "Иннопром", а также на национальном конгрессе кардиологов в Екатеринбурге.

"Мы получили российский патент, принята заявка в европейских странах, в США. То есть этой технологией мы охватываем весь мир. В нашем регионе она уже доступна", - сказал Габинский. Предполагается, что массовое введение паспортов позволит улучшить профилактику сердечно- сосудистых заболеваний и выявлять такие болезни на более ранней стадии.

Константин Цзю - уроженец города Серова Свердловской области. Трехкратный чемпион СССР, двукратный чемпион Европы и чемпион мира (1991) среди любителей, чемпион мира (по версиям WBC, WBA, IBF) среди профессионалов, заслуженный мастер спорта СССР. 12 июня 2011 года был включен в Международный зал боксерской славы как человек, внесший огромный вклад в развитие этого вида спорта. В этот же день подобной чести удостоились американец Майк Тайсон, актер и кинорежиссер Сильвестр Сталлоне.

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