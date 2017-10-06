Казань готова поделиться с Волгоградом опытом в содержании стадиона ЧМ-2018 после турнира

СМИ: Прохоров близок к продаже 49% акций клуба НБА "Бруклин"Спорт 6 октября, 16:41
Сборная Сирии в двух шагах от поездки в Россию на ЧМ-2018 по футболуСпорт 6 октября, 16:39
Российские тренеры по легкой атлетике должны будут пройти процесс лицензированияСпорт 6 октября, 16:39
Более 40 тыс. человек посетили выставки Национального музея Чечни с начала годаСеверный Кавказ 6 октября, 16:36
МОК временно исключил Нузмана из состава почетных членов организацииСпорт 6 октября, 16:30
Мутко призвал не забегать вперед в вопросе проведения товарищеской игры Россия - БразилияСпорт 6 октября, 16:28
Минспорт представит в ближайшее время концепцию подготовки спортивного резерваСпорт 6 октября, 16:27
Давшая показания на Серебренникова главбух "Седьмой студии" отправлена под домашний арестПроисшествия 6 октября, 16:21
Мутко заявил, что не может представить ЧМ-2018 по футболу без МессиСпорт 6 октября, 16:20
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВОЛГОГРАД, 6 октября. /ТАСС/. Казанские специалисты готовы поделиться опытом в содержании стадиона "Волгоград Арена" после ЧМ-2018, сообщил в пятницу волгоградским журналистам член Совета Федерации от Татарстана Ильдус Ахметзянов.
Волгоград стал шестым городом-организатором ЧМ-2018, который посещают члены временной комиссии Совета Федерации по вопросам подготовки и проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу. Сегодня они уже побывали на тренировочной базе "Зенит", на стадионе "Волгоград Арена", в клинической больнице скорой помощи № 25, а также на других инфраструктурных объектах.
"Наш стадион в Казани, который примет матчи ЧМ-2018, был сдан еще до Универсиады. Но стадион - это сложнейший объект - его надо уметь правильно эксплуатировать, правильно содержать. Мы всегда готовы поделиться опытом. И сегодня на встрече с губернатором Волгоградской области я передам предложение от главы Татарстана с тем, что если надо, то Казань готова встретить специалистов (которые будут после ЧМ-2018 заниматься обслуживанием и содержанием "Волгоград Арены"), чтобы показать, рассказать все тонкие места, если надо, даже научить", - сказал сенатор.
Он отметил, что "стадион, кажется, построить очень сложно, но содержать его не менее сложно".
Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Саранске, Сочи, Калининграде, Волгограде и Екатеринбурге. В Волгограде состоятся четыре матча группового этапа турнира.