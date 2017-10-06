Казань готова поделиться с Волгоградом опытом в содержании стадиона ЧМ-2018 после турнира

ВОЛГОГРАД, 6 октября. /ТАСС/. Казанские специалисты готовы поделиться опытом в содержании стадиона "Волгоград Арена" после ЧМ-2018, сообщил в пятницу волгоградским журналистам член Совета Федерации от Татарстана Ильдус Ахметзянов.

Волгоград стал шестым городом-организатором ЧМ-2018, который посещают члены временной комиссии Совета Федерации по вопросам подготовки и проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу. Сегодня они уже побывали на тренировочной базе "Зенит", на стадионе "Волгоград Арена", в клинической больнице скорой помощи № 25, а также на других инфраструктурных объектах.

"Наш стадион в Казани, который примет матчи ЧМ-2018, был сдан еще до Универсиады. Но стадион - это сложнейший объект - его надо уметь правильно эксплуатировать, правильно содержать. Мы всегда готовы поделиться опытом. И сегодня на встрече с губернатором Волгоградской области я передам предложение от главы Татарстана с тем, что если надо, то Казань готова встретить специалистов (которые будут после ЧМ-2018 заниматься обслуживанием и содержанием "Волгоград Арены"), чтобы показать, рассказать все тонкие места, если надо, даже научить", - сказал сенатор.

Он отметил, что "стадион, кажется, построить очень сложно, но содержать его не менее сложно".

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Саранске, Сочи, Калининграде, Волгограде и Екатеринбурге. В Волгограде состоятся четыре матча группового этапа турнира.