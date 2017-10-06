Сенатор: объекты ЧМ-2018 в Волгограде производят хорошее впечатление

ВОЛГОГРАД, 6 октября. /ТАСС/. Подготовка Волгограда к чемпионату мира по футболу 2018 года произвела хорошее впечатление на участников временной комиссии Совета Федерации по подготовке и проведению турнира.

Как сообщил в Волгограде журналистам член Совета Федерации от Краснодарского края Алексей Кондратенко, "все работы по подготовке к чемпионату в регионе идут в графике, объекты, на которых мы побывали в Волгограде, производят хорошее впечатление".

Члены временной комиссии Совета Федерации уже побывали на волгоградской тренировочной базе "Зенит", на реконструкцию стадиона здесь потрачено 24 млн рублей. Сенаторы посетили клиническую больницу скорой помощи №25, которая станет базовым медучреждением в городе во время проведения матчей ЧМ-2018. За последние три года медучреждение обновлено на 80%, капитально отремонтированы 7 из 9 этажей основного корпуса, завершается строительство приемно-диагностического отделения, во внутрь которого будут заезжать машины скорой помощи. После реконструкции больница сможет принимать до 100 пациентов в сутки, что отвечает европейским стандартам.

В настоящее время сенаторы осматривают главную спортивную площадку чемпионата мира - стадион "Волгоград- Арена" на 45 тысяч мест. Также они в пятницу побывают на строительстве рокадной (вдоль правого берега Волги - прим. ТАСС) дороги, обсудят вопросы по подготовке к турниру с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Саранске, Сочи, Калининграде, Волгограде и Екатеринбурге. В Волгограде состоятся четыре матча группового этапа турнира.