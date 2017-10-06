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Молодежная сборная России по футболу победила австрийцев в матче отбора чемпионата Европы

Спорт
6 октября, 16:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, октября. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 1:0, гол с пенальти забил Рифат Жемалетдинов

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Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Молодежная сборная России по футболу (игроки не старше 21 года) обыграла команду Австрии со счетом 1:0 в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы - 2019.

Единственный гол в матче забил нападающий "Рубина" Рифат Жемалетдинов (27-я минута, с пенальти).

В предыдущих матчах отбора ЧЕ-2019 россияне сыграли вничью с командой Армении (0:0) и разгромили сборную Гибралтара (3:0). Турнирное положение в седьмой отборочной группе: Россия - 7 очков (после трех матчей), Армения - 7 (4), Сербия - 3 (1), Македония - 3 (1), Австрия - 3 (1), Гибралтар - 0 (5).

В следующем матче российские футболисты в гостях сыграют с командой Сербии, встреча пройдет 10 октября.

Победители групп выходят на чемпионат Европы напрямую, сборные, занявшие вторые места, сыграют стыковые матчи. Чемпионат Европы среди игроков не старше 21 года пройдет в Италии и Сан-Марино в 2019 году.

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