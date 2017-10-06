СМИ: тематический парк в честь Месси построят в Китае за €170 млн

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. В китайском Нанкине в 2020 году откроется тематический парк в честь футболиста испанской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеля Месси. Об этом сообщает портал Goal.com.

Презентация проекта состоялась в Барселоне в четверг. По словам руководителя компании, которая занимается реализацией проекта, Дэвида Хирау, изначально планировалось создать музей, но впоследствии с целью большей привлекательности для посетителей было решено построить парк. "Идея состоит в том, чтобы посетители могли провести в парке весь день", - сообщил он.

Хирау рассказал, что, общая площадь парка составит 80 тысяч кв. м. "Это будет дань футболу, а не пространство для саморекламы, Нанкин - столица футбола. Мы ожидаем, что в год парк будут посещать 4-5 миллиона посетителей. Ожидаем, что парк заработает в 2020 году, он будет стоить 170 млн евро, включая инвестиции властей города", - отметил Хирау.

Месси надеется, что парк поможет вовлечь в футбол больше молодых людей. "Я рассчитываю, что посетители парка получат новый опыт, которого у них никогда не было. Надеюсь, что, проводя время в парке, они будут чувствовать, что я рядом", - сказал 30-летний футболист.

Месси выступает за "Барселону" с 2004 года. За это время он восемь раз становился чемпионом Испании, пять раз - обладателем Кубка Испании и четыре раза - победителем Лиги чемпионов. Аргентинец является пятикратным обладателем "Золотого мяча", вручаемого лучшему футболисту года. В составе сборной Аргентины он стал серебряным призером чемпионата мира 2014 года.