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Роналду, Месси и Неймар претендуют на приз лучшему игроку года по версии ФИФА

Спорт
22 сентября, 16:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, сентября. /ТАСС

Церемония вручения награды пройдет 23 октября в Лондоне

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Неймар (Слева), Лионель Месси и Криштиану Роналду (справа)

Неймар (Слева), Лионель Месси и Криштиану Роналду (справа)

© EPA/VALERIANO DI DOMENICO

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Нападающие испанских клубов "Реал" и "Барселона" Криштиану Роналду и Лионель Месси, а также форвард ПСЖ Неймар составили итоговую тройку претендентов на приз лучшему игроку 2017 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Церемония вручения награды пройдет 23 октября в Лондоне.

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