Роналду, Месси и Неймар претендуют на приз лучшему игроку года по версии ФИФА

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Нападающие испанских клубов "Реал" и "Барселона" Криштиану Роналду и Лионель Месси, а также форвард ПСЖ Неймар составили итоговую тройку претендентов на приз лучшему игроку 2017 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Церемония вручения награды пройдет 23 октября в Лондоне.