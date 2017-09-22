Зидан, Конте и Аллегри претендуют на приз лучшему тренеру года по версии ФИФА

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ТАСС, 22 сентября. Зинедин Зидан ("Реал", Испания), Антонио Конте ("Челси", Англия) и Массимилиано Аллегри ("Ювентус", Италия) вошли в тройку претендентов на приз лучшему тренеру 2017 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает пресс-служба организации.
Также ФИФА объявила претендентов на приз лучшему тренеру женской команды года. В список из трех человек вошли Нильс Нильсен (сборная Дании), Жерар Прешёр ("Лион", Франция), Сарина Вигман (сборная Нидерландов).
Церемония вручения награды пройдет 23 октября в Лондоне.
В 2010 году лучшим тренером года был признан Жозе Моуринью ("Интер", Италия / "Реал", Испания), в 2011-м - Хосеп Гвардиола ("Барселона", Испания), в 2012-м - Висенте Дель Боске (сборная Испании), в 2013-м - Юпп Хайнкес ("Бавария", Германия), в 2014-м - Йоахим Лев (сборная Германии), в 2015-м - Луис Энрике ("Барселона"), в 2016-м - Клаудио Раньери ("Лестер", Англия).