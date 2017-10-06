УЕФА дисквалифицировал футболиста "Бенфики" Алмейду на два матча

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Комитет по контролю, этике и дисциплине Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение дисквалифицировать защитника португальской "Бенфики" Андре Алмейду на два матча Лиги чемпионов за грубую игру в матче с швейцарским "Базелем". Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов 27 сентября "Базель" обыграл "Бенфику" со счетом 5:0. На 62-й минуте Алмейда был удален с поля за грубую игру. Из-за дисквалификации 27-летний футболист пропустит обе следующие игры с английским "Манчестер Юнайтед".

В текущем сезоне Алмейда провел 12 матчей в составе "Бенфики" и забил один гол.

"Бенфика" выступает в группе A вместе с английским "Манчестер Юнайтед", российским ЦСКА и швейцарским "Базелем". "Бенфика" после двух туров не сумела набрать очков и располагается на четвертом месте в группе.