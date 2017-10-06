Швейцария получила просьбу Бразилии о помощи в деле о коррупции перед ОИ-2016

ЖЕНЕВА, 6 октября. /ТАСС/. Федеральная прокуратура Швейцарии получила просьбу Бразилии об оказании юридической помощи в расследовании дела, касающегося подозрений в коррупции при выборе Рио-де-Жанейро столицей Олимпийских игр 2016 года. Об этом заявил официальный представитель прокуратуры Энтони Броварон.

"Федеральная прокуратура подтверждает получение сегодня просьбы Бразилии о юридической помощи в этом контексте. Эта просьба была передана Федеральным управлением юстиции прокуратуре как полномочной инстанции", - отметил он, добавив, что этот запрос сейчас изучается, чтобы "выяснить, может ли он быть выполнен".

В четверг в Бразилии был арестован президент Национального олимпийского комитета Бразилии и глава оргкомитета Игр-2016 в Рио-де-Жанейро Карлос Артур Нузман. Он подозревается в даче взятки в размере $2,5 млн за выбор Рио-де-Жанейро столицей Игр. Решение об аресте Нузмана было принято после того, как он попытался внести в свою налоговую декларацию сведения о приобретении 16 слитков золота.

По данным швейцарской газеты Tages-Anzeiger ("Тагес-Анцайгер"), Нузман поместил 16 слитков золота, оцениваемых в $678 080, в хранилище в Свободной таможенной зоне Женеве (порто-франко). Вместе с тем, как сообщает газета Tribune de Geneve ("Трибюн де Женев"), директор порто-франко заявил журналистам, что следователи к нему не обращались. Издание отмечает, что у Нузмана имеется счет в банке Societe Generale ("Сосьете женераль") в Лозанне, и это "еще один элемент, связывающий это дело со Швейцарией".

Полицейская спецоперация, касающаяся расследования обстоятельств выбора столицы Олимпиады-2016, получила название Unfair play, что в переводе с английского означает "нечестная игра". Расследование дела, которое началось еще девять месяцев назад, проводится Бразилией в сотрудничестве с властями Франции и Антигуа и Барбуда.

Голосование по выбору столицы Олимпиады прошло 2 октября 2009 года на 121-й сессии МОК в Копенгагене. В финальном раунде голосования Рио-де-Жанейро победил со счетом 66:32 заявку Мадрида, которая набрала наибольшее количество голосов в стартовом раунде. XXXI летняя Олимпиада прошла в Рио-де-Жанейро с 5 по 21 августа 2016 года. Это были первые Олимпийские игры, которые состоялись в Южной Америке.