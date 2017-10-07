Два матча Кубка Франции с участием клубов из Гриньи перенесены после смерти футболиста

ТАСС, 7 октября. Два матча пятого раунда Кубка Франции по футболу с участием команд "Гриньи ФК" и "Гриньи ЮС" перенесены на следующую неделю после смерти игрока "Гриньи ЮС" Муди Силлы. Об этом сообщает французский портал Foot-national.com.

Встречи "Гриньи ФК" - "Мант" и "Гриньи ЮС" - "Нантер" должны были пройти в воскресенье. Футболист "Гриньи ЮС" Силла вместе с братом Самбой были застрелены на этой неделе. Неизвестный расстрелял двух братьев в четверг. Они были доставлены в тяжелом состоянии в больницу и не смогли выжить.

Полиция арестовала стрелявшего. Организаторы Кубка Франции перенесли матчи, предоставив время родственникам и друзьям отдать дань уважения погибшим.

Силла умер в возрасте 28 лет будучи одним из лучших игроков "Гриньи ЮС".