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Два матча Кубка Франции с участием клубов из Гриньи перенесены после смерти футболиста

Спорт
7 октября, 12:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, октября. /ТАСС

Футболист клуба "Гриньи ЮС" Муди Силла был застрелен

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ТАСС, 7 октября. Два матча пятого раунда Кубка Франции по футболу с участием команд "Гриньи ФК" и "Гриньи ЮС" перенесены на следующую неделю после смерти игрока "Гриньи ЮС" Муди Силлы. Об этом сообщает французский портал Foot-national.com.

Встречи "Гриньи ФК" - "Мант" и "Гриньи ЮС" - "Нантер" должны были пройти в воскресенье. Футболист "Гриньи ЮС" Силла вместе с братом Самбой были застрелены на этой неделе. Неизвестный расстрелял двух братьев в четверг. Они были доставлены в тяжелом состоянии в больницу и не смогли выжить.

Полиция арестовала стрелявшего. Организаторы Кубка Франции перенесли матчи, предоставив время родственникам и друзьям отдать дань уважения погибшим.

Силла умер в возрасте 28 лет будучи одним из лучших игроков "Гриньи ЮС".

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