Сборная России с победы над хорватами стартовала на ЧМ по керлингу в миксте

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ТАСС, 7 октября. Сборная России по керлингу одержала победу над командой Хорватии со счетом 6:3 в своем первом матче на чемпионате мира среди смешанных команд, который проходит в швейцарском Шампери.
Сборная России выступает на чемпионате во главе со скипом Алексеем Стукальским. Также в состав команды входят Мария Ермейчук, Олег Красиков и Маргарита Евдокимова.
В следующем матче сборная России сыграет с командой Венгрии.
Сборная России является действующим чемпионом мира по керлингу в миксте. В 2016 году турнир проходил в Казани.
Чемпионат мира по керлингу в миксте проходит в третий раз. 38 команд разделены на пять групп. 16 лучших команд по итогам предварительной стадии (матчи пройдут с 6 по 12 октября) выходят в плей-офф. Встречи 1/8 и 1/4 финала пройдут 13 октября, полуфиналы, матч за третье место и финал запланированы на 14 октября.