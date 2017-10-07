Гершкович: сборной России в матче с южнокорейцами будет сложнее, чем с "Динамо"

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МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Сборная России по футболу испытает больше трудностей в товарищеском матче с командой Южной Кореи, чем в игре с московским "Динамо". Такое мнение высказал председатель Объединения отечественных тренеров по футболу Михаил Гершкович, слова которого приводит "Газета.Ru".
Сборная России сыграет товарищеской матч с командой Южной Кореи в рамках подготовки к чемпионату мира 2018 года в субботу. Встреча состоится на стадионе "ВЭБ-Арена" в Москве и начнется в 17:00 мск.
"Точно не будет легче, чем в товарищеском матче с "Динамо", - сказал Гершкович. - Южная Корея - довольно опытная команда, которая уже обеспечила себе участие в чемпионате мира. В ее составе есть ряд игроков, которые выступают в Европе. Жду, что наша сборная предстанет во всей красе и продемонстрирует, прежде всего, морально-волевые качества, а также хорошую физическую готовность".