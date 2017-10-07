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Гершкович: сборной России в матче с южнокорейцами будет сложнее, чем с "Динамо"

Спорт
7 октября, 15:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, октября. /ТАСС

Председатель Объединения отечественных тренеров по футболу считает, что в матче против корейской команды россияне должны показать хорошую физическую готовность

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МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Сборная России по футболу испытает больше трудностей в товарищеском матче с командой Южной Кореи, чем в игре с московским "Динамо". Такое мнение высказал председатель Объединения отечественных тренеров по футболу Михаил Гершкович, слова которого приводит "Газета.Ru".

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"Точно не будет легче, чем в товарищеском матче с "Динамо", - сказал Гершкович. - Южная Корея - довольно опытная команда, которая уже обеспечила себе участие в чемпионате мира. В ее составе есть ряд игроков, которые выступают в Европе. Жду, что наша сборная предстанет во всей красе и продемонстрирует, прежде всего, морально-волевые качества, а также хорошую физическую готовность".

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