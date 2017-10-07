Сборная России по футболу сыграет с командой Южной Кореи в контрольном матче

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Сборная России по футболу проведет в субботу в Москве контрольный матч против команды Южной Кореи. Соперник будущим летом в девятый раз подряд сыграет на чемпионате мира, в 2002 году на домашнем турнире заняв четвертое место.

7 и 10 октября сборная России проведет матчи против азиатских участников предстоящего мирового первенства, во вторник команда Станислава Черчесова в Казани сыграет еще и со сборной Ирана. Подбор соперников на октябрьские контрольные матчи не случаен, в азиатской зоне завершилась основная отборочная стадия, а вышедшие в финальный турнир сборные в эти дни освобождены от официальных матчей. Сборная Южной Кореи заняла второе место в группе А, на семь очков отстав от команды Ирана, однако и четырех побед в 10 матчах южнокорейцам хватило для завоевания путевки в Россию.

Хотя задача была успешно решена, игра сборной Южной Кореи в стране вызывала недовольство. 15 набранных очков, к примеру, позволили бы занять лишь четвертое место в другой группе В, что оставило бы команду без чемпионата мира. Сборную Южной Кореи возглавляет местный специалист - 48-летний Син Тхэ Ён, который принял команду лишь в июне. Син Тхэ Ён сменил немца Ули Штилике, уволенного после двух поражений от сборных Китая и Катара.

В последние годы сборная Южной Кореи на чемпионатах мира выступает успешнее российской, которой никак не удается выйти из группы. 15 лет назад под руководством Гуса Хиддинка южнокорейская команда заняла четвертое место. В 2010-м южнокорейцы сумели выйти в 1/8 финала, где проиграли соперникам из Уругвая (1:2). На чемпионате мира 2006 года, куда сборная России пробиться не смогла, сборную Южной Кореи возглавлял Дик Адвокат - еще один специалист из Нидерландов, впоследствии работавший с российской командой.

В 2014 году в Бразилии сборные России и Южной Кореи попали в одну группу, завершив очную встречу вничью - 1:1. Обе команды выйти в плей-офф не смогли, хотя сборная России сумела набрать на одно очко больше. Матч команд России и Южной Кореи прошел в Куябе, где во втором тайме на гол Ли Кын Хо ответил Александр Кержаков. Счет был открыт после ошибки Игоря Акинфеева, который не сумел отразить дальний удар.

Нынешняя сборная Южной Кореи составлена из легионеров, большинство из которых выступают в Китае и Японии. Лидер команды - 25-летний форвард английского "Тоттенхэма" Сон Хын Мин, при этом за 10 матчей отборочного турнира никто из футболистов Южной Кореи не забил больше двух мячей.

Третий матч соперников

Предстоящий матч станет третьим в истории противостояния сборных России и Южной Кореи. В ноябре 2013 года команды провели товарищескую встречу в Дубае (ОАЭ), где российские футболисты победили со счетом 2:1 благодаря мячам Федора Смолова и Дмитрия Тарасова. Форвард "Краснодара" и полузащитник "Локомотива" остаются в составе сборной, наставник российской команды на сей раз пригласил и лучшего бомбардира сезона Александра Кокорина из "Зенита", не игравшего за сборную с ноября.

К матчу со сборной Южной Кореи готовятся вратари Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов ("Арсенал", Тула), Андрей Лунев ("Зенит"); защитники Марио Фернандес и Виктор Васин (оба - ЦСКА), Владимир Гранат, Федор Кудряшов (оба - "Рубин"), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба - "Спартак"), Роман Нойштедтер ("Фенербахче", Турция); полузащитники Александр Ерохин, Юрий Жирков, Далер Кузяев, Игорь Смольников (все - "Зенит"), Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Дмитрий Тарасов (все - "Локомотив"), Магомед Оздоев ("Рубин"), Константин Рауш ("Кельн", Германия), Александр Самедов ("Спартак"), Евгений Чернов ("Тосно"); нападающие Антон Заболотный ("Тосно"), Кокорин, Дмитрий Полоз (оба - "Зенит"), Смолов ("Краснодар").

Может дебютировать в национальной команде 26-летний форвард Заболотный, который проводит первый сезон в премьер- лиге. Хорошо себя зарекомендовали на сборах национальной команды и контрольном матче с московским "Динамо" в сентябре Лунев, Кузяев, Антон Миранчук, Рауш и Чернов. Пропустит субботнюю игру Александр Головин, который получил травму, не исключено, что полузащитник ЦСКА сыграет в Казани с иранцами.

По словам Черчесова, в двух ближайших матчах состав команды будет серьезно меняться, к тому же в контрольных встречах можно сделать шесть замен. Футболисты ЦСКА, "Спартака", "Зенита" проводят много игр, выступая в еврокубках, и об этом Черчесов не намерен забывать.

Наставник сборной Южной Кореи накануне встречи заявил, что его подопечные с трудом переносят осенние погодные условия в Москве, адаптироваться к сильному ветру и дождю им сложно. "Медицинскому штабу пришлось принять дополнительные профилактические меры, чтобы ни один футболист не простудился", - рассказал Син Тхэ Ён.

Матч сборных России и Южной Кореи пройдет на стадионе "ВЭБ-Арена", начало - 17:00 мск. Главным арбитром назначен Виктор Кашшаи из Венгрии.