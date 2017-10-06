Черчесов намерен ротировать состав в ближайших матчах сборной России по футболу

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов намерен проводить ротацию состава команды в ближайших товарищеских матчах. Об этом он рассказал на пресс-конференции.

Российская сборная проведет матчи с командами Южной Кореи (7 октября на "ВЭБ-Арене" в Москве) и Ирана (10 октября на "Казань-Арене").

"Между двумя матчами будет не четыре, а три дня, мы имеем это в виду. Но прежде всего игра с южнокорейцами, а уже дальше будем смотреть на состояние игроков, кто лучше подходит. Все-таки игроки ЦСКА, "Зенита", "Спартака" проводят много матчей. Не забывайте, мы сможем провести шесть замен, и мы будем это использовать, потому что темп игры надо поддерживать", - рассказал Черчесов.

"Мы ротируем футболистов, чтобы все игроки были свежи и готовы", - добавил он.

На вопрос, по какой схеме сыграет команда и выйдет ли в нападении связка Александр Кокорин - Федор Смолов, Черчесов ответил: "Даже сегодня мы наигрывали схему и с тремя, и с двумя центральными защитниками, но мы играем с конкретным соперником, поэтому предпочтение будет отдано схеме с тремя. Что касается нападения, здесь вариантов много, вы смотрите на фамилии, а мы немного по-другому. Растут новые ребята, и не замечать это нельзя, это мои обязанности, нельзя зацикливаться на именах, поэтому мы и прошлый сбор устроили. Когда говорят, что коллектив хороший, значит, видят, что подход объективный".

"Отвыкли ездить на тренировки далеко"

Черчесов рассказал, в каком состоянии находится команда по сравнению с Кубком конфедераций, который прошел в июне. "Если брать физическое состояние, оно на достаточно хорошем уровне, это показывает работа и наши наблюдения. У нас перед Кубком конфедераций был месяц, и он нам много дал в психологическом плане, мы прочувствовали некоторые нюансы. Турнир позволил нам выйти на новый ментальный уровень, и мы хотим делать шаги вперед и убеждены, что нам это по плечу", - сказал тренер.

Он сообщил, что в целом доволен сбором. "Мы заехали на базу в Новогорск, и сейчас у меня такое чувство, что все уже отвыкли ездить тренироваться далеко. На базе поле в минуте ходьбы, в плане быта проблем нет", - сказал Черчесов.

"По тренировочному процессу: мы почти весь провели, но не бывает все гладко. Жирков одну тренировку закончил преждевременно, потому что получил ушиб, еще одну тренировку пропустил из-за температуры. Но сейчас у него все в порядке", - добавил он.

Матч Россия - Южная Корея пройдет в субботу на "ВЭБ- Арене" в Москве, начало - в 17:00 мск.