Черчесов: Головин не сыграет с южнокорейцами и может пропустить матч с иранцами

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Полузащитник ЦСКА Александр Головин не сыграет за сборную России по футболу в товарищеском матче против команды Южной Кореи. Об этом журналистам сообщил главный тренер команды Станислав Черчесов.
Головин получил травму ахиллова сухожилия в матче ЦСКА с "Уфой" (0:0) в чемпионате страны, который прошел в воскресенье. В понедельник Черчесов сообщал, что на восстановление полузащитнику может понадобиться 4-5 дней.
"Завтра у него шансов сыграть нет, а потом будем смотреть. Возможно, мы даже не возьмем его в Казань, если врачи скажут", - сказал Черчесов.
"За Головиным внимательно смотрим, но мы никогда ничего не форсируем. Если у него появится шанс - посмотрим. Но мы сто раз подумаем, нельзя допустить, чтобы он усугубил травму. Это наш принцип", - добавил он.
В то же время специалист отметил пользу пребывания полузащитника в команде. "Еще один важный момент, который мы применяли на сборе в Краснодаре: игрок, у которого есть хоть минимальный шанс сыграть, посещает занятия команды. Футболист должен дышать с командой вместе, это как в школе: три урока математики пропустил, и потом кто-то может догнать, а кто-то нет. Головину полезно было побыть в команде", - сказал тренер.
Матч Россия - Южная Корея пройдет в субботу на "ВЭБ-Арене" в Москве. 10 октября россияне сыграют с иранцами на "Казань-Арене".