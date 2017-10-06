Черчесов: Головин не сыграет с южнокорейцами и может пропустить матч с иранцами

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Полузащитник ЦСКА Александр Головин не сыграет за сборную России по футболу в товарищеском матче против команды Южной Кореи. Об этом журналистам сообщил главный тренер команды Станислав Черчесов.

Головин получил травму ахиллова сухожилия в матче ЦСКА с "Уфой" (0:0) в чемпионате страны, который прошел в воскресенье. В понедельник Черчесов сообщал, что на восстановление полузащитнику может понадобиться 4-5 дней.

"Завтра у него шансов сыграть нет, а потом будем смотреть. Возможно, мы даже не возьмем его в Казань, если врачи скажут", - сказал Черчесов.

"За Головиным внимательно смотрим, но мы никогда ничего не форсируем. Если у него появится шанс - посмотрим. Но мы сто раз подумаем, нельзя допустить, чтобы он усугубил травму. Это наш принцип", - добавил он.

В то же время специалист отметил пользу пребывания полузащитника в команде. "Еще один важный момент, который мы применяли на сборе в Краснодаре: игрок, у которого есть хоть минимальный шанс сыграть, посещает занятия команды. Футболист должен дышать с командой вместе, это как в школе: три урока математики пропустил, и потом кто-то может догнать, а кто-то нет. Головину полезно было побыть в команде", - сказал тренер.

Матч Россия - Южная Корея пройдет в субботу на "ВЭБ-Арене" в Москве. 10 октября россияне сыграют с иранцами на "Казань-Арене".