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Акинфеев: ни одному футболисту сборной России не гарантировано место в составе

Спорт
6 октября, 13:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, октября. /ТАСС

Вратарь национальной команды заявил, что не комментирует игру коллег

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Место в сборной России по футболу не гарантировано ни одному из ее игроков. Об этом сказал на пресс-конференции вратарь национальной команды Игорь Акинфеев.

"Я коллег никогда не комментирую, и выбор состава - прерогатива тренерского штаба, - отреагировал Акинфеев на просьбу прокомментировать прогресс вратаря Андрея Лунева. - Но сборная - это не клуб, в котором можно что-то исправить на отрезке, здесь надо быть всегда лучшим. И надо доказывать это делом, и тогда все будет на своих местах. А просто так говорить что-то - глупо".

Главный тренер сборной Станислав Черчесов в то же время подчеркнул, что Акинфеев остается голкипером номер один в команде. "Вратари - это команда в команде, и здесь должна быть определенная иерархия. Мы за всеми смотрим, но пока темы для обсуждения нет. Мы рады, что не только Лунев, но и другие вратари прибавляют, одним словом, они охотники, а Игоря им надо достать", - сказал он.

"Для меня это абсолютно нормальная ситуация, думаю, что для Игоря тоже", - добавил тренер.

Российская сборная в понедельник начала сбор. Команда продолжает подготовку к контрольным матчам с командами Южной Кореи (7 октября на "ВЭБ-Арене" в Москве) и Ирана (10 октября на "Казань-Арене").

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