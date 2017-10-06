Акинфеев: ни одному футболисту сборной России не гарантировано место в составе

Минспорт РФ официально исключил Липницкую из списка кандидатов в сборную РоссииСпорт 6 октября, 13:46
Агапитов: выступление тяжелоатлетов на чемпионате России будет приравнено к участию в ЧМСпорт 6 октября, 13:36
Учащиеся молодежной школы "Лифт в будущее" представят восемь высокотехнологичных стартаповОбщество 6 октября, 13:32
Объем ж/д перевозок цветмета в порты за 9 месяцев сократился на 1,7%, до 2,9 млн тоннТранспорт 6 октября, 13:31
Кубок чемпионата мира по футболу прибыл в СаранскСпорт 6 октября, 13:24
Шляхтин: завершение карьеры Чичеровой после решения CAS станет логичным шагомСпорт 6 октября, 13:24
Греф на Российской энергетической неделе ввел моду на выступления без галстуковЭкономика и бизнес 6 октября, 13:19
Гид по фестивалю NAUKA 0+ в МосквеНаука 6 октября, 13:15
Эксперт: закон о реинтеграции Донбасса означает, что Украина выходит из минского процессаМеждународная панорама 6 октября, 13:08
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Место в сборной России по футболу не гарантировано ни одному из ее игроков. Об этом сказал на пресс-конференции вратарь национальной команды Игорь Акинфеев.
"Я коллег никогда не комментирую, и выбор состава - прерогатива тренерского штаба, - отреагировал Акинфеев на просьбу прокомментировать прогресс вратаря Андрея Лунева. - Но сборная - это не клуб, в котором можно что-то исправить на отрезке, здесь надо быть всегда лучшим. И надо доказывать это делом, и тогда все будет на своих местах. А просто так говорить что-то - глупо".
Главный тренер сборной Станислав Черчесов в то же время подчеркнул, что Акинфеев остается голкипером номер один в команде. "Вратари - это команда в команде, и здесь должна быть определенная иерархия. Мы за всеми смотрим, но пока темы для обсуждения нет. Мы рады, что не только Лунев, но и другие вратари прибавляют, одним словом, они охотники, а Игоря им надо достать", - сказал он.
"Для меня это абсолютно нормальная ситуация, думаю, что для Игоря тоже", - добавил тренер.
Российская сборная в понедельник начала сбор. Команда продолжает подготовку к контрольным матчам с командами Южной Кореи (7 октября на "ВЭБ-Арене" в Москве) и Ирана (10 октября на "Казань-Арене").