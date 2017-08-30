Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.08:
$ 58.73
€ 70.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Синицын: Акинфеев остается первым вратарем сборной России по футболу

Спорт
30 августа, 14:26 UTC+3 НОВОГОРСК область/ 30, августа. /ТАСС

Вратарь "Краснодара" оценил свои шансы на попадание в состав национальной команды на чемпионат мира 2018 года

Поделиться
Материал из 1 страницы
Андрей Синицын

Андрей Синицын

© Сергей Фадеичев/ТАС

НОВОГОРСК /Московская область/, 30 августа. /ТАСС/. Игорь Акинфеев остается основным вратарем сборной России по футболу. Такое мнение журналистам высказал голкипер команды Андрей Синицын.

На учебно-тренировочный сбор, который начался в понедельник, главный тренер команды Станислав Черчесов вызвал экспериментальный состав, в который вошли футболисты, ранее не вызывавшиеся или приглашавшиеся нерегулярно.

"Буду делать все, что от меня зависит, но в данной ситуации надо быть объективным - конкуренция высокая, главное - показывать свою лучшую игру, - оценил свои шансы на попадание в состав сборной на домашний чемпионат мира Синицын. - Андрей Лунев сказал, что Акинфеев уже стареет? Наверное, это вырвано из контекста, все-таки вратари прибавляют с опытом, как вино - чем старше, тем больше спокойствия, опыта, оценки ситуации. Повторюсь, конкуренция в сборной очень большая".

"Остается ли Акинфеев номером один? Думаю, да", - сказал он.

3 сентября сборная проведет контрольный матч с московским "Динамо".

Смотрите также

Синицын: коллектив у сборной России по футболу задорный и дружный

Митришев: футболисты сборной России еще притираются друг к другу

Караваев: Гранат, Тарасов и Синицын являются лидерами сборной России нынешнего созыва

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Карякин провел благотворительный шахматный матч с детьми из неполных семей
10
"Победа": футбольное поле, построенное благодаря письму школьника президенту РФ
Мария Шарапова
12
"Как уснуть после этого": Шарапова победила в первом матче US Open
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Семья Гуцериевых стала богатейшей в России по версии Forbes
2
Съемочная группа "России 24" попала под обстрел в Донбассе
3
Батурина остается самой богатой женщиной в России по версии Forbes
4
Кремль намерен прояснить ситуацию с похищением журналистки Первого канала в Киеве
5
СМИ: на Украине похищена журналистка Первого канала Анна Курбатова
6
Студенты московского вуза помогли таежной отшельнице Агафье Лыковой подготовиться к зиме
7
Горняки Донецкой области отказались добывать уголь до погашения задолженности по зарплате
Темы дня
Новости партнеров
Реклама