Синицын: Акинфеев остается первым вратарем сборной России по футболу

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НОВОГОРСК /Московская область/, 30 августа. /ТАСС/. Игорь Акинфеев остается основным вратарем сборной России по футболу. Такое мнение журналистам высказал голкипер команды Андрей Синицын.
На учебно-тренировочный сбор, который начался в понедельник, главный тренер команды Станислав Черчесов вызвал экспериментальный состав, в который вошли футболисты, ранее не вызывавшиеся или приглашавшиеся нерегулярно.
"Буду делать все, что от меня зависит, но в данной ситуации надо быть объективным - конкуренция высокая, главное - показывать свою лучшую игру, - оценил свои шансы на попадание в состав сборной на домашний чемпионат мира Синицын. - Андрей Лунев сказал, что Акинфеев уже стареет? Наверное, это вырвано из контекста, все-таки вратари прибавляют с опытом, как вино - чем старше, тем больше спокойствия, опыта, оценки ситуации. Повторюсь, конкуренция в сборной очень большая".
"Остается ли Акинфеев номером один? Думаю, да", - сказал он.
3 сентября сборная проведет контрольный матч с московским "Динамо".