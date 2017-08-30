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Митришев: футболисты сборной России еще притираются друг к другу

Спорт
30 августа, 14:20 UTC+3 НОВОГОРСК область/ 30, августа. /ТАСС

На учебно-тренировочный сбор, который начался в понедельник, главный тренер команды Станислав Черчесов вызвал экспериментальный состав

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НОВОГОРСК /Московская область/, 30 августа. /ТАСС/. Игроки сборной России по футболу еще осваиваются в новом коллективе. Такое мнение журналистам высказал нападающий команды Магомед Митришев.

На учебно-тренировочный сбор, который начался в понедельник, главный тренер команды Станислав Черчесов вызвал экспериментальный состав, в который вошли футболисты, ранее не вызывавшиеся или приглашавшиеся нерегулярно.

"Впечатления самые хорошие, приятно тренироваться в составе сборной России. Атмосфера позитивная, так что ни на что не жалуемся. Конечно, это новый коллектив, все друг к другу притираются, но особых отличий от клуба не чувствуется", - рассказал форвард грозненского "Ахмата".

3 сентября сборная проведет контрольный матч с футбольным клубом "Динамо".

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