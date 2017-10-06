Акинфеев: сборная России по футболу всегда старается сохранять дружелюбную атмосферу

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Ни один футболист сборной России не скажет, что ему некомфортно в национальной команде. Об этом рассказал на пресс-конференции капитан сборной Игорь Акинфеев.
Российская команда в понедельник начала сбор в Новогорске. Сборная продолжает подготовку к контрольным матчам с командами Южной Кореи (7 октября на "ВЭБ-Арене" в Москве) и Ирана (10 октября на "Казань-Арене").
"У нас коллектив всегда был хороший, старая ли банда приезжают, новые ли игроки. Мы всегда всех принимаем достаточно хорошо, ни один футболист не скажет, что ему некомфортно у нас в команде. Так должно быть во всем спорте, потому что человеку надо помогать, чтобы он быстрее вписался в коллектив и команду", - сказал Акинфеев на просьбу оценить коллектив с учетом новичков.
"Мы выбираем футболистов как на поле, так и вне его, - отметил главный тренер россиян Станислав Черчесов. - Это наш принцип, мы не собираемся от него отходить".
Матч Россия - Южная Корея пройдет в субботу на "ВЭБ- Арене", начало - в 17:00 мск.