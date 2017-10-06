Акинфеев заявил, что не вспоминает об ошибке в матче с южнокорейцами на ЧМ-2014

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Вратарь ЦСКА и сборной России по футболу Игорь Акинфеев рассказал, что не вспоминает матч чемпионата мира 2014 года против южнокорейцев, в котором соперник открыл счет из-за ошибки голкипера. Об этом он рассказал журналистам.
Россияне на чемпионате мира в Бразилии сыграли вничью (1:1) с командой Южной Кореи в матче первого тура группового этапа. На 68-й минуте встречи команда Южной Кореи открыла счет дальним ударом, мяч в ворота залетел в результате ошибки Акинфеева. В дальнейшем россияне проиграли бельгийцам (0:1) и сыграли вничью с алжирцами (1:1), что не позволило им выйти в плей-офф.
"Я прошлым не живу. Тема закрыта. Отвечать на этот вопрос глупо", - сказал Акинфеев.
Вратарь назвал сборную Южной Кореи быстрой командой. "Многие футболисты соперника играют в европейских чемпионатах. Это команда достаточно хорошего уровня, они работяги, надо втройне прикладывать усилия, чтобы победить. Конечно, товарищеский матч не стоит на уровне официальных, но, поверьте, игра будет боевая", - отметил он.
Матч Россия - Южная Корея пройдет в субботу на "ВЭБ- Арене" в Москве, начало - 17:00 мск.