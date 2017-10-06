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Футболист сборной России Рауш в детстве хотел походить на Зидана

Спорт
6 октября, 12:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, октября. /ТАСС

Защитник немецкого "Кельна" в 2015 году получил паспорт РФ, а в августе впервые был вызван в сборную России на товарищескую встречу с московским "Динамо"

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Константин Рауш

Константин Рауш

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Защитник немецкого "Кельна" и сборной России по футболу Константин Рауш в детстве выступал на позиции француза Зинедина Зидана, который был его любимым игроком. Об этом Рауш рассказал в интервью ТАСС.

"Наверное, как и всем, мне нравилось играть в мяч. В футбол играл в детском саду, в школе. Люди увидели, что у меня получается, я стал играть за команду из маленького местечка, где жили родители. Не мог себя представить без футбола", - рассказал он.

"Любимым игроком был Зинедин Зидан. Когда был маленьким, играл "десятку", как и он. Думаю, все, когда были детьми, хотели забивать и отдавать голевые передачи", - добавил Рауш.

Рауш в 2015 году получил паспорт РФ, а в августе впервые был вызван в сборную России на товарищескую встречу с московским "Динамо". Защитник готовится в составе сборной к предстоящим встречам с командами Южной Кореи (7 октября) и Ирана (10 октября).

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