ФИФА разрешила Константину Раушу выступать за сборную России

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) дала разрешение полузащитнику Константину Раушу, имеющему немецкое гражданство, выступать за сборную России. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

"Мы собрали необходимый пакет документов для смены футбольного гражданства Рауша и отправили в ФИФА, - сказал генеральный директор РФС Александр Алаев. - В понедельник прошло заседание комитета по статусу игроков ФИФА, а вчера вечером мы получили официальное письмо и теперь можем констатировать - Рауш имеет право выступать за сборную России".