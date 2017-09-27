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ФИФА разрешила Константину Раушу выступать за сборную России

Спорт
27 сентября, 12:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

В понедельник прошло заседание комитета по статусу игроков ФИФА

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Константин Рауш

Константин Рауш

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) дала разрешение полузащитнику Константину Раушу, имеющему немецкое гражданство, выступать за сборную России. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

"Мы собрали необходимый пакет документов для смены футбольного гражданства Рауша и отправили в ФИФА, - сказал генеральный директор РФС Александр Алаев. - В понедельник прошло заседание комитета по статусу игроков ФИФА, а вчера вечером мы получили официальное письмо и теперь можем констатировать - Рауш имеет право выступать за сборную России".

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